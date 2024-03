Morto il dottor Manlio Neri, fino a 90 anni ha visitato i pazienti a domicilio - Tuttoggi.info

Cardiologo molto conosciuto a Terni, Manlio Neri è morto ieri: aveva 95 anni. I funerali sabato pomeriggio a San Pietro

E’ morto ieri a Terni, nella sua abitazione di San Liberatore di Collestatte, il dottor Manlio Neri. Cardiologo molto conosciuto in città, aveva 95 anni e fino all’età di 90 anni ha continuato a lavorare, visitando i suoi pazienti a domicilio.

Manlio Neri nasce a Terni nel 1928. A 25 anni si laurea in medicina a Roma con 110 e lode e il bacio accademico. Risulta il miglior laureato dell’anno accademico e il Rotary gli offre una borsa di studio negli USA per specializzarsi. Ma sono anni ancora difficili le condizioni familiari non permettono di utilizzarla. Ottiene quattro specializzazioni ma dedicherà la sua vita alla cardiologia. Inizia l’attività di medico al villaggio Matteotti e a Miranda. Sempre disponibile in pochi anni lavora in tutto il territorio ternano di cui diventa dirigente della cardiologia fino al collocamento a riposo a 70 anni.

Alla fine degli anni ‘70 è tra i promotori Terni della medicina del lavoro per la prevenzione e la cura delle malattie professionali soprattutto legate all’industria. È attivo settimanalmente, per decenni, nel servizio di terapia intensiva cardiologica post operatoria dell’ospedale San Camillo a Roma. Scrive articoli e libri, promuove un convegno annuale di cardiologia dell’Asl di Terni.

Tanti gli attestati di cordoglio arrivati in queste ore ai familiari di Manlio Neri ed in particolare ai figli Stefano, imprenditore ed ex presidente di Confindustria, ed Emilio, anche lui cardiologo. I funerali si terranno sabato alle ore 14.30 nella chiesa di San Pietro a Terni.