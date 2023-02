Morte Francesca Pagani, giovedì i funerali. Proclamato lutto cittadino

Proclamato dal sindaco di Marsciano il lutto cittadino per giovedì 2 febbraio 2023 in occasione dei funerali di Francesca Pagani

Proclamato dal sindaco di Marsciano il lutto cittadino per giovedì 2 febbraio 2023 in occasione dei funerali di Francesca Pagani, insegnante di 55 anni scomparsa dalla propria abitazione la mattina di mercoledì 25 gennaio e ritrovata senza vita due giorni dopo, venerdì 27 gennaio, lungo la sponda del fiume Nestore in un tratto a ridosso del quartiere di Tripoli a Marsciano.

“Francesca Pagani – spiega il sindaco Francesca Mele – è stata, per tanti anni, insegnante presso la scuola primaria IV Novembre a Marsciano. Un lavoro che svolto con grande disponibilità, generosità e passione, entrando in contatto con tante famiglie del nostro territorio. La sua tragica scomparsa ha suscitato profonda emozione e toccato umanamente tutta la popolazione. La proclamazione del lutto cittadino è un gesto doveroso con cui vogliamo rappresentare alla famiglia la vicinanza e la solidarietà dell’intera comunità di Marsciano”.