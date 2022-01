Monza – Perugia, formazioni e dove vederla

La sfida dell'U-Power Stadium: tre assenze pesanti, Alvini col dubbio dei calciatori recuperati in extremis

Il Monza schiacciasassi in casa, ma reduce dal pesante stop di Benevento, ospita il Perugia afflitto da “pareggite”, ma sempre temibile in trasferta.

Partita dalle molte incognite quella che si disputerà oggi (domenica) alle 16.15 allo U-Power Stadium Brianteo.

Monza – Perugia, dove vederla

La partita Monza – Perugia sarà trasmessa da Dazn in tv Dazn tramite decoder apposito o smart TV, Sky via satellite. E in in streaming: Dazn su app e sito ufficiale, App di Sky Go, App di Helbiz Live.

Qui Monza

Le espulsioni rimediate a Benevento mettono fuori gioco Mazzitelli e D’Alessandro. Oltre a Machin, impegnato in Coppa d’Africa. Per il centrocampo pronto al debutto Molina.

Stroppa ritrova in attacco il portoghese Dany Mota, che potrebbe anche essere rischiato dal primo minuto. Con Ramirez che sembra invece destinato alla pancina.

Qui Perugia

Il Grifo viene da una lunga sosta, dopo il derby con la Ternana pareggiato al Curi. In questo mese problemi per Matos e Falzerano, recuperati ma non al meglio. Per il resto Alvini ha tutti a disposizione, ad eccezione di Murgia e Fulignati, praticamente mai utilizzati.

Le formazioni

Queste le possibili formazioni.

Monza: Di Gregorio, Donati, Marrone, Caldirola, Pedro Pereira, Colpani, Barberis, Molina, Carlos Augusto, Dany Mota, Favilli. All. Stroppa.

Perugia: Chichizola, Sgarbi, Angella, Dell’Orco, Ferrarini, Burrari, Segre, Kouan, Lisi, De Luca, Matos. All. Alvini.