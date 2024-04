Monza batte Trento all’ultimo punto, sarà finale Scudetto con la Sir

Va in scena la rivincita della sfida di Coppa Italia, i Block Devils vogliono bissare il felice epilogo

Come nell’ultima finale di Coppa Italia a gennaio, saranno Perugia e Monza a giocarsi lo Scudetto del volley italiano.

Al termine di una partita combattutissima i lombardi, trascinati da Takahashi, hanno completato la rimonta nella serie della semifinale, battendo Trento a domicilio 3-2.

Gara che si è risolta all’ultimo punto del tie break, con il pallone di Takahashi che vale il 17-15 nel set di spareggio e la finale. Non è bastato un grande recupero di Trento, che sotto di sue set, con un piede e mezzo nel baratro, ha avuto la forza di vincere gli altri due combattutissimi set (25-23 e 26-24) dopo essere sembrata in avvio in balia degli avversari.

Monza entra nella storia. I Block Devils dovranno restare concentrati per ripetere l’epilogo di Coppa Italia. A cominciare da Gara1, in programma giovedì al PalaBarton.