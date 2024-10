Montone isolato per maltempo, il Comune: restate a casa - Tuttoggi.info

Montone isolato per colpa del maltempo, con tutte e quattro le strade di accesso al comune che risultano chiuse. A renderlo noto è la stessa amministrazione comunale sui social network, che invita la popolazione a non uscire. L’allerta meteo diramata negli ultimi due giorni infatti si è trasformata nel pomeriggio di oggi in una situazione piuttosto critica per Montone, con alcuni locali allagati e con frane che hanno interessato le vie di accesso, isolando di fatto il territorio.

“Stiamo provvedendo – viene spiegato dal Comune – a porre rimedio all’emergenza. Le squadre di Vigili del fuoco, Protezione Civile, della Provincia di Perugia e del Comune di Montone sono già al lavoro per porre rimedio alla situazione emergenziale venutasi a creare a causa del maltempo. Le quattro strade che portano a Montone sono attualmente tutte bloccate, si raccomanda a tutta la cittadinanza – conclude il Comune – di restare nelle proprie abitazioni”.