Monteluce, vertice sul cantiere | Sicurezza, arrivano le telecamere

Incontro tra Regione Umbria, Comune di Perugia, proprietà e gestore del Fondo Monteluce

Ex ospedale Monteluce, vertice per il punto sul cantiere. Regione Umbria, Comune di Perugia, proprietà e gestore del Fondo Monteluce si sono incontrati lunedì per fare un approfondito punto della situazione sull’andamento del Comparto. A seguito del cambio di gestore del Fondo Umbria – Comparto Monteluce da BNP Paribas SGR S.p.A. a Prelios SGR S.p.A., è iniziata infatti la prima fase transitoria di attività nell’area del complesso dell’Ex Ospedale di Monteluce a Perugia.

Questo primo step di lavori consiste nell’attività di perimetrazione e di messa in sicurezza di tutta l’estesa area, attraverso il ripristino della recinzione di cantiere e l’inserimento dell’apposita cartellonistica di sicurezza.