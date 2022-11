Monteleone di Spoleto, opposizione "Nessuna iniziativa per il 4 novembre e per i caduti di Nassiriya" - Tuttoggi

Monteleone di Spoleto, Francesco Pasquali contro il sindaco Angelini "Nessuna iniziativa istituzionale per il 4 e il 12 novembre"

“Come gruppo di opposizione abbiamo depositato una mozione “Noi non dimentichiamo” per impedire che possano ripetersi ulteriori sgradevoli episodi in cui la Giunta Angelini mostra tutta la sua sgrammaticatura istituzionale” – è quanto si legge in una nota di Francesco Pasquali, capogruppo di opposizione (Aria Nuova-Ripartiamo) al comune di Monteleone di Spoleto, che polemizza sulle mancate iniziative istituzionali in occasione del 4 novembre, giornata dell’Unità Nazionale, e dell’anniversario della strage di Nassiriya, che cade oggi, 12 novembre.

Pasquali contro la Giunta Angelini

“La Giunta Angelini ha rinunciato alla celebrazione del 4 novembre, giorno dell’Unità nazionale e delle forze armate, e oggi, anniversario della strage di Nassiriya, stesso silenzio assordante. Nessuna iniziativa istituzionale – sottolinea Pasquali – è stata presa per alimentare la memoria collettiva e ricordare che il sacrificio di molti non fu invano. I caduti per la libertà vanno onorati dalle istituzioni. Abbiamo pertanto depositato anche una interrogazione a risposta scritta per consentire al Sindaco e alla sua Giunta di chiarire questo silenzio che appare come un’avversità nei confronti dei nostri ragazzi in divisa. A Monteleone c’è addirittura una via intitolata ai caduti di Nassiriya, indice del sentimento dei residenti”.