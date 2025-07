"Montefalco svelata": visite tematiche da luglio a settembre al borgo e al museo - Tuttoggi.info

Visite speciali per tutta l’estate a Montefalco. Il Complesso Museale di San Francesco presenta “Montefalco svelata: storie, arte e tradizioni”, un ricco calendario di sei visite tematiche che si svolgono nei fine settimana dal 13 luglio al 20 settembre 2025. Le visite intrecciano il fascino della città e del suo patrimonio artistico con il contesto storico e culturale del territorio e offrono un’esperienza immersiva, pensata per svelare i tesori nascosti e le storie più significative di Montefalco, nota come la Ringhiera dell’Umbria per i suoi panorami mozzafiato. L’iniziativa è a cura di Maggioli Cultura e Turismo in collaborazione con la guida turistica Monica Lupparelli.

Gli itinerari si snodano tra le sale del museo, gli affreschi dei grandi maestri umbri e le suggestive vie del borgo, in un dialogo continuo tra arte, fede, tradizione e bellezza. Un’occasione imperdibile per vivere Montefalco in modo autentico, lasciandosi guidare attraverso i secoli da chi conosce profondamente le storie e i volti che la rendono unica.

Si è iniziato domenica 13 luglio, ore 17, con “Montefalco, la città e il territorio”, un itinerario tra natura, storia e panorami mozzafiato; domenica 20 luglio, ore 10.30, l’appuntamento è con “Francesco Melanzio, il pittore di Montefalco”, un viaggio nella Montefalco rinascimentale attraverso le opere di uno dei suoi figli più illustri. Sempre domenica 20 luglio, ore 17, il percorso “La pittura a Montefalco tra Medioevo e Rinascimento” accompagnerà tra spiritualità e bellezza artistica, alla scoperta dei capolavori di Benozzo Gozzoli e Perugino. La scoperta dei capolavori continua domenica 3 agosto, ore 10.30, tra il Museo e il convento di San Fortunato con “Esplorando i luoghi di Benozzo: una visita guidata tra arte e storia”.

Sabato 16 agosto, ore 10, “Chiara da Montefalco” sarà un approfondimento spirituale e artistico sulla figura della Santa, partendo dalla chiesa e dal santuario da lei fondati. Il ciclo di visite tematiche si conclude sabato 20 settembre, ore 17, con “Montefalco, la città e il territorio”, una nuova occasione per vivere il borgo con occhi diversi, tra scorci indimenticabili e racconti del passato.

Le visite hanno la durata di 2 ore, il costo è di 15 euro a persona.

La prenotazione è obbligatoria entro le ore 14 del giorno precedente: tel. 0742 379598 – museomontefalco@gmail.com – www.museomontefalco.it

CALENDARIO VISITE TEMATICHE

Domenica 13 luglio, ore 17

Montefalco, la città e il territorio

Montefalco, nota come la Ringhiera dell’Umbria per le sue viste mozzafiato sulla campagna circostante, è un gioiello che si svela lentamente tra vicoli e vedute spettacolari. Una passeggiata tra i suoi caratteristici passaggi e nei suoi luoghi iconici come il Complesso Museale di San Francesco vi regalerà un’immersione totale nella storia, nella cultura e nella natura umbra.

Domenica 20 luglio, ore 10.30

Francesco Melanzio, il pittore di Montefalco

La visita ai luoghi di Francesco Melanzio permette di immergersi nella storia e nell’arte rinascimentale di Montefalco, scoprendo un artista di grande talento che ha lasciato un’impronta significativa nel patrimonio culturale umbro. Il percorso comincia dal Complesso di San Francesco dove sono conservate alcune delle sue opere più rappresentative.

Domenica 20 luglio, ore 17

La pittura a Montefalco tra Medioevo e Rinascimento

Montefalco, con il suo patrimonio artistico, rappresenta un ponte tra il Medioevo e il Rinascimento, offrendo uno sguardo affascinante sull’evoluzione della pittura e sulla spiritualità che ha ispirato gli artisti di queste epoche, primi fra tutti Benozzo Gozzoli e il Perugino.

Domenica 3 agosto, ore 10.30

Esplorando i luoghi di Benozzo: una visita guidata tra arte e storia

Un viaggio tra arte e storia che permette di scoprire non solo le opere di Benozzo Gozzoli, ma anche il fascino senza tempo di Montefalco, un luogo dove passato e presente si incontrano in un abbraccio di bellezza e cultura. Il percorso si snoda tra il Complesso Museale di San Francesco, con gli affreschi della chiesa, e il convento di San Fortunato che accoglie le prima attività del pittore fiorentino a Montefalco.

Sabato 16 agosto, ore 10

Chiara da Montefalco

Il tema principale di questa visita è incentrato sulla figura di Santa Chiara e sull’impatto che la Santa ha avuto sulla comunità locale offrendo un’occasione unica per scoprire il patrimonio culturale e spirituale della Città, partendo dalla chiesa e il santuario da lei fondati, impreziositi dai meravigliosi affreschi trecenteschi recentemente restaurati.

Sabato 20 settembre, ore 17

Luogo: Complesso museale San Francesco, Via Ringhiera Umbra, 6, MONTEFALCO, PERUGIA, UMBRIA