Montefalco, studenti a scuola di legalità grazie ai Carabinieri

Due incontri nelle scuole di Montefalco attraverso i quali gli uomini dell'Arma hanno spiegato i rischi a cui sono esposti i giovani

Bullismo e cyberbullismo ma non solo. Sono stati questi gli argomenti al centro dei nuovi incontri delle lezioni di legalità che i Carabinieri della Compagnia di Foligno, nell’ambito del progetto “Cultura della Legalità”, hanno effettuato con gli studenti degli istituti scolastici di Montefalco.

Gli incontri

Gli alunni interessati sono stati quelli che attualmente frequentano le classi terze della Scuola Secondaria “F. Melanzio” e le classi quinte della Scuola Primaria “B. Buozzi”. Durante gli incontri, a cui hanno preso parte complessivamente circa 60 studenti insieme ai rispettivi docenti e con la partecipazione dell’assessore all’Istruzione Paola Marzioli, i Carabinieri hanno parlato di varie tematiche, toccando argomenti di attualità e di maggiore risonanza mediatica trattati con un linguaggio adeguato alla loro età, che spesso vedono coinvolti i ragazzi quali vittime indifese: il bullismo ed il cyberbullismo, la sicurezza stradale ed i rischi della rete. Particolare attenzione è stata posta sul cyberbullismo, tema di grande interesse da parte di una generazione tecnologica.

L’illustrazione dei carabinieri

I militari dell’Arma hanno illustrato ed evidenziato le principali attività che ogni giorno svolgono in tutto il territorio, spiegando in che modo viene costruita la cultura della legalità, soprattutto in via preventiva, con il contatto diretto con le scuole, luogo, oltre quello della famiglia, di importantissima formazione per i giovani. Gli incontri tra i carabinieri e gli alunni, con la partecipazione attiva anche dei docenti, oltre che ad essere molto proficui sotto ogni aspetto, forniscono un significativo arricchimento personale, rafforzando quel sentimento di vicinanza tra l’Arma, la scuola ed i giovani.