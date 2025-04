Montefalco, sorpreso con 9 dosi di cocaina e hashish, tenta di disfarsene dal finestrino: arrestato - Tuttoggi.info

I Carabinieri della Sezione Radiomobile di Foligno, hanno tratto in arresto nella flagranza di reato un 24enne, italiano, già noto alle forze dell’ordine, responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

I militari, nel corso di un servizio volto al contrasto del fenomeno, hanno inseguito e fermato il ragazzo, lungo via Ugo Foscolo in Montefalco, il quale, al precedente “ALT” intimato dalla pattuglia era fuggito lanciando dal finestrino 9 dosi di cocaina (totale di 5 g) poi recuperate e sequestrate.

Gli operanti hanno così proceduto ad una perquisizione personale, veicolare e domiciliare rinvenendo nella disponibilità del giovane altri 0.5 g di sostanza stupefacente di tipo hashish, materiale per il confezionamento e 1580 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività illecita.

Il 24enne, al termine delle formalità di rito, è stato dichiarato in arresto per la suddetta ipotesi di reato e, come disposto dall’Autorità Giudiziaria, è stato collocato agli arresti domiciliari, fino alla celebrazione dell’udienza di convalida nella quale il provvedimento è stato confermato con l’applicazione dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

L’Arma dei Carabinieri, sotto il coordinamento della Procura spoletina, mantiene costantemente elevata l’attenzione rispetto al fenomeno dello spaccio e consumo di stupefacenti, specialmente quando coinvolge soggetti delle più giovani fasce d’età.