Montefalco, questo pomeriggio la Festa della Vendemmia

Saranno 20 i carri che sfileranno domenica 16 settembre per la Festa della Vendemmia, il tradizionale appuntamento dedicato ai vini Doc e Docg di Montefalco, per rievocare il momento della raccolta dell’uva e rendere omaggio ai prodotti di questa terra e alla tradizione contadina locale.

L’arrivo dei carri allegorici realizzati da ciascuna delle frazioni in cui è suddiviso il territorio del Comune di Montefalco è previsto per le 14.30 presso il parcheggio di Viale della Vittoria secondo un ordine precedentemente stabilito. I figuranti presenti nei vari carri saranno impegnati ad interpretare ciascuno la scena scelta per il proprio carro, intrattenendo il pubblico con canti e balli, per rievocare la tipica atmosfera festosa che si viveva anticamente nelle vigne durante la vendemmia.

Il carro di Attone Cerrete rievocherà la scena “Lu frate in vigna”; Cerrete “La biga in vigna”; Cerrete 1 “Fattore e padrone”; Cerrete 2 Trasporto vini; San Fortuanto “La capanna”; Fonte Petrella “La Torchiatura”; Turrita “La locanda”; Macchie “Lu 25° de matrimonio”; Cerrete 3 “La cantina”; Attone “La locanda Attone”; Madonna della Stella: La casetta della porchetta”; San Marco “Il cantico della vendemmia”; Casale San Pietro “Attrezzatura d’epoca”; casale “Attrezzatura d’epoca trainata da trattore”; Cortignano “La raccolta ubriaca”; San Clemente “La Bonfinita”; Montepennino “La Sfrangitura”; Camiano “La vite: tra mito e realtà”; Pietrauta “Armeno piovesse Sagrantino”; La Sala “L’aia de na vorda”.

Ad aprire la manifestazione sarà il gruppo “Canto popolare di Giano dell’Umbria” che dalle 14 intratterrà il pubblico con canti e balli della tradizione popolare contadina. Dopo il successo dell’anno scorso, anche quest’anno l’amministrazione comunale ha deciso di coinvolgere il gruppo formato da 14 musicisti e cantanti che si è costituito nel 2014 con l’intento di rievocare i canti popolari tipici del territorio.

Quando tutti i carri si saranno posizionati si darà inizio all’attesa “merenda del contadino” con i figuranti dei carri che distribuiranno gratuitamente vino e cibi tipici del territorio locale, quali salumi,formaggi, zuppe e vari dolcetti tutti rigorosamente fatti secondo le ricette antiche della tradizione culinaria montefalchese. La novità di quest’anno saranno le esibizioni dei gruppi musicali che fanno parte dei carri allegorici.

