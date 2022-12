Montefalco, gli auguri degli agricoltori con un Albero di Natale composto da 94 trattori - Tuttoggi

Il maxi-albero di Natale è stato progettato e realizzato, appunto, dagli agricoltori di Montefalco in collaborazione con l’Amministrazione comunale: a scambiarsi gli auguri di Natale con tutti gli agricoltori e i rappresentati delle istituzioni, ci saranno anche il sindaco Luigi Titta e tutta l’Amministrazione comunale, il presidente del Consorzio Bonificazione Umbra Paolo Montioni, insieme ai due vicepresidenti e a tutte le associazioni di categoria invitate a partecipare.

“Con questo grandissimo albero – hanno spiegato gli organizzatori – vogliamo sottolineare l’importanza del comparto agricolo per la città di Montefalco e per il territorio limitrofo. A partire dalle ore 18 si accenderanno i fari dei trattori a simulare le luminarie natalizie e si potranno scattare foto dall’alto per immortalare questo suggestivo momento. Seguirà un brindisi di Natale e un momento conviviale”. “Un plauso e un ringraziamento – hanno aggiunto dal Comune – va a tutti gli agricoltori locali, alleati preziosi per il territorio sia nella sua promozione, attraverso prodotti tipici e di alta qualità, sia nella sua cura e salvaguardia”.