Monsignor Sorrentino in "pensione", le indiscrezioni folignati sul sostituto - Tuttoggi.info

Monsignor Domenico Sorrentino ha già annunciato che quello appena passato sarebbe stato il suo ultimo Natale da Vescovo delle Diocesi di Assisi – Nocera Umbra – Gualdo Tadino e Foligno, unite in persona episcopi dal 2021: una notizia che era nell’aria da tempo, ma che ha trovato conferma nei giorni scorsi, direttamente dalle sue parole.

Sarà comunque ancora il Vescovo Sorrentino a celebrare a Foligno la Santa Messa per la Solennità della Madonna del Pianto in calendario per domenica 11 gennaio, e a guidare la chiesa folignate per la Festa del Patrono San Feliciano, ma le grandi manovre sono già iniziate e da fonti vicine alla Curia folignate si ipotizza un cambio al vertice al termine dell’ottocentenario di San Francesco del prossimo anno.

Monsignor Domenico Sorrentino ha compiuto 75 anni nel maggio del 2023 e presentato le sue dimissioni – così come previsto dal diritto canonico – ma Papa Francesco lo aveva prorogato con la formula “nunc pro tunc” ovvero “ora per allora’ che tradotto significa che la rinuncia è stata di fatto accettata ma la decorrenza è rinviata. In attesa di un atto formale, Papa Leone XIV aveva preannunciato al vescovo una proroga di un ulteriore anno, proprio viste le celebrazioni dell’anniversario francescano.

E intanto è partito anche quello che si potrebbe definire una sorta di ‘toto vescovo’: pur tenendo conto che la Diocesi comprende i territori di Assisi, Nocera Umbra, Gualdo Tadino, oltre a Foligno, Spello e Valtopina, sulle sponde del Topino iniziano a circolare alcuni nomi.

Tra questi ci sarebbero dei folignati particolarmente accreditati: monsignor Giovanni Zampa – classe 1974 – attualmente Vicario Generale dell’intera Diocesi, ordinato sacerdote nel 1999 – e Monsignor Cristiano Antonietti, Parroco di Santa Maria Infraportas a guida delle Chiese di San Feliciano, Santissimo Salvatore e San Nicolò già Cerimoniere Pontificio. Nomi che, nella città della Quintana, forse sono più auspici che possibilità concrete, considerando che la Diocesi di Assisi – Nocera Umbra – Gualdo Tadino ha una particolarità unica a livello internazionale.