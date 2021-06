Diocesi di Foligno unita a quella di Assisi "in persona episcopi" - Tuttoggi

Ufficialmente la Diocesi di Foligno e quell di Assisi almeno per il momento rimarranno due Diocesi distinte, ma unite dalla figura del vescovo Sorrentino

Monsignor Domenico Sorrentino è il nuovo vescovo di Foligno. Le Diocesi di Foligno e quella di Assisi – Gualdo Tadino – Nocera Umbra sono infatti state unite da Papa Francesco “in persona episcopi”. Ufficialmente, insomma, rimarranno – almeno per il momento – due Diocesi distinte, ma unite dalla figura del vescovo.

La decisione è stata presa qualche giorno fa dal pontefice ed annunciata questa mattina (sabato 26 giugno) da monsignor Sorrentino in diretta su Facebook ed in contemporanea a Foligno nel corso dell’assemblea diocesana.

Diocesi di Foligno e nuovo vescovo, la lettera del Nunzio apostolico

Monsignor Sorrentino ha voluto ringraziare di cuore il Papa, annunciando il suo impegno a servizio della comunità diocesana folignate. Finora la Curia folignate è stata retta da monsignor Sigismondi (quale amministratore apostolico), già vescovo di Foligno ed attualmente vescovo di Orvieto – Todi.

Il vescovo di Foligno ha voluto prima leggere la lettera inviatagli dal Nunzio apostolico in Italia: “Eccellenza, sono lieto di confermarle per iscritto la sua nomina a vescovo di Foligno e l’unione, in persona episcopi, delle sedi di Foligno e Assisi – Nocera Umbra – Gualdo Tadino. La notizia sarà resa pubblica alle ore 12 di sabato 26 giugno”.

“In un annuncio come questo che mi riguarda – ha quindi spiegato mons. Sorrentino – c’è la gioia di essere un servitore di Dio e della Chiesa che non si risparmia”.

Qui la diretta Facebook del vescovo Sorrentino, che farà il suo ingresso nella Diocesi di Foligno ad agosto.

