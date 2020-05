Mondo del calcio e della politica in lutto per la scomparsa di Claudio Caprini

Mondo del calcio e della politica perugina in lutto per la scomparsa di Claudio Caprini, morto all’età di 73 anni a seguito di un male incurabile. Profondo il cordoglio manifestato, a Perugia e non solo, per la scomparsa a di Caprini, storico associato dell’Aia (Associazione italiana arbitri). Di cui è stato “solido punto di riferimento“, come ha scritto la sezione arbitri di calcio di Perugia esprimendo il proprio cordoglio alla famiglia.

Claudio Caprini era arrivato a militare come assistente in Serie A, fino al 1986, per poi impegnarsi soprattutto nella formazione dei giovani arbitri.

Accanto alla passione per lo sport molto forte era stato il suo impegno politico e sociale, a Perugia e in tutta la regione. Numerose sono state le attestazioni di cordoglio manifestate da esponenti politici.