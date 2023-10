Mondiale scherma Terni, Bebe Vio campionessa del Mondo - Tuttoggi.info

Bebe Vio conquista il suo quarto oro iridato a Terni: il medagliere azzurro viaggia spedito. Lambertini è argento

Bebe Vio Grandis si riconferma campionessa del mondo nel fioretto femminile categoria B. E la quinta giornata – ultima di gare individuali – dei Campionati del Mondo di Scherma Paralimpica di Terni 2023 regala all’Italia anche la medaglia d’argento di Emanuele Lamberti nella spada maschile A. La spedizione azzurra vola così a quota 11 medaglie: 3 ori, 3 argenti e 5 bronzi.

Bebe Vio, quarto oro iridato

Nel fioretto femminile B, nella spettacolare cornice di un PalaTerni esaurito, con 2mila spettatori sugli spalti a tifare Italia, Bebe Vio Grandis vince il suo quarto oro iridato individuale.

Il percorso di Bebe Vio Grandis è cominciato con il successo sull’ucraina Pozniak, superata 15-0 nel tabellone da 32. Sostenuta dal tifo incessante di una tribuna gremita, la campionessa azzurra ha sconfitto prima la britannica Moore (15-2) negli ottavi e poi la giapponese Sakurai (15-5) nei quarti. Un’altra prova di forza la fiorettista delle Fiamme Oro l’ha offerta nella semifinale che l’ha vista opposta a Nga Tong, portacolori di Hong Kong, battuta con il punteggio 15-6 nell’assalto che ha aperto a Bebe le porte della finalissima contro la cinese Rong Xiao. L’ultimo assalto è stato sofferto ma sempre dominato da Bebe Vio che l’ha chiuso con il punteggio di 15-8 confermandosi campionessa del mondo quattro anni dopo l’ultima edizione iridata svoltasi in Corea nel 2019.

Nella stessa gara 18° posto per Alessia Biagini.

Lambertini è argento

Splendido anche l’argento, nella spada maschile categoria A, di Emanuele Lambertini.

Il campione del mondo del fioretto ha confermato il suo strepitoso momento anche nella spada. Battuto con un netto 15-7 l’argentino Freitas nel turno dei 32, “Lambo” ha sofferto e gioito negli ottavi di finale contro il cinese Chen, sconfitto per 15-14. Ancora le stoccate finali sono state decisive nei quarti, dove l’azzurro si è imposto 15-13 sul tedesco Schrader. Prova capolavoro, poi, nella semifinale contro il francese Platania Parisi, dominato da Lambertini che s’è imposto con il punteggio di 15-6, conquistando così il pass per la finale contro il britannico Peter Gilliver. L’ultimo atto ha visto l’inglese imporsi 15-4 lasciando all’azzurro il secondo gradino del podio.

Così gli altri azzurri nella competizione degli spadisti categoria A: nono Matteo Dei Rossi, 14° Matteo Betti e 17° Edoardo Giordan.

Fioretto femminile A

Nel fioretto femminile A la migliore delle azzurre è Andreea Ionela Mogos, ora al tabellone dei ripescaggi.

Mogos aveva battuto senza troppi affanni – nel tabellone da 32 la portacolori di Macao, Lao, per 15-2. Negli ottavi è però arrivato lo stop contro la cinese Zou che, vincendo per 15-5, ha dirottato l’azzurra nel tabellone dei ripescaggi. Qui Andreea ha ritrovato energie e stoccate, superando una dopo l’altra due georgiane, Zadishvili (15-4) e Tibilashvili (15-7). Prossima sfida contro Yu, portacolori di Hong Kong.

Hanno concluso invece al 17° posto la capitana Loredana Trigilia e al 37° Rebecca D’Agostino.

Spada maschile B

Nella spada maschile categoria B si ferma ai quarti di finale Michele Massa.

L’esaltante percorso di Michele Massa è iniziato con il successo sullo statunitense Hanssen, con il punteggio di 15-11, ed è continuato con la vittoria per 15-7 sul brasiliano Guissone. Nei quarti di finale la sconfitta (15-4) per mano del cinese Zhang.

Per quanto riguarda gli altri azzurri in gara, 20° Gianmarco Paolucci, 29° Davide Costi e 36° Salvatore De Falco.

Spada maschile C

Nella spada maschile categoria C una sola stoccata ha privato Leonardo Rigo della seconda medaglia in questo Mondiale. Il vincitore dell’oro nel fioretto è stato sconfitto nei quarti di finale per 15-14 dal lettone Valainis, chiudendo al quinto posto. Allo stesso scoglio si sono fermati anche William Russo (che era stato bronzo tra i fiorettisti), battuto 15-10 dall’ucraino Sheptitskyi e oggi settimo, e Claudio Radicello, ottavo dopo la sconfitta per 15-4 con Shavkun, altro portacolori dell’Ucraina. Nona piazza per Michele Venturi.