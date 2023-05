Molestie e baci a due bambine durante il Calendimaggio, denunciato 59enne - Tuttoggi.info

Presunte molestie nel centro di Assisi dove era in corso il Calendimaggio. Indaga la polizia, l'uomo è stato denunciato a piede libero

Avrebbe molestato due bambine, durante le iniziative del Calendimaggio di Assisi, nel pomeriggio di giovedì. Per questo un 59enne è stato denunciato a piede libero, dalla polizia, accorsa in pochi istanti sul posto. In attesa di eventuali altri provvedimenti che potrebbero seguire ad una querela da parte dei genitori delle due minori.

Le due bambine sarebbero state importunate dall’uomo – classe 1963, di origine albanese e con precedenti – in un vicolo del centro storico non distante dalla piazza dove si stavano svolgendo gli eventi.

Qualcuno, comunque, avrebbe assistito alle molestie dello straniero nei confronti delle due bambine, allertando le forze dell’ordine, presenti a poca distanza grazie all’imponente servizio d’ordine per l’evento. In particolare, l’uomo avrebbe avvicinato le due, dando loro un bacio. Sul posto sono intervenuti quindi gli agenti del commissariato di polizia di Assisi (senza comunque che le iniziative del Calendimaggio fossero interrotte e che qualcuno in piazza si accorgesse di nulla).

La polizia fa sapere che il 59enne è stato poi accompagnato presso gli uffici del Commissariato di Assisi ed è stato deferito all’autorità giudiziaria per il reato di violenza sessuale, con i genitori che si sono riservati di presentare querela.

La nota dell’ente Calendimaggio

In riferimento alle vicende accadute giovedì pomeriggio nei vicoli di Assisi durante la Festa, il presidente dell’ente Calendimaggio Marco Tarquinio afferma: “Nella Festa della Primavera e dell’Amore nessuno può permettersi licenze violente. Questo non è, non è stato e non sarà mai il nostro Calendimaggio, grazie alle forze di polizia per la pronta e rasserenante vigilanza e alle piccole partaiole coinvolte e alle loro famiglie per l’altrettanto pronta e civilissima denuncia”.

