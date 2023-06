Molesta conduttrice radiofonica, 55enne denunciato - Tuttoggi.info

Per sette volte si era presentato ai cancelli di Radio Subasio per incontrare la sua conduttrice radiofonica preferite, altre volte aveva tentato di mettersi in contatto con lei chiamando al centralino dell’emittente radiofonica. Una passione incrollabile e inquietante quella di un 55enne già noto per episodi simili (nel 2022 era fuggito dall’ospedale ed era stato rintracciato sempre in quella zona) e che alla fine ha spinto la donna a chiamare gli agenti della polizia di Stato del Commissariato di Assisi e a denunciarlo.

Per questo l’uomo, affetto da problemi di salute – a denunciarlo per il reato di atti persecutori. i poliziotti assisani sono intervenuti a seguito di segnalazione al numero di emergenza: dall’emittente era stato segnalato un uomo che, giunto da fuori regione, era solito molestare una delle dipendenti. Giunti sul posto, gli operatori hanno preso contatti con il direttore della radio, il quale ha spiegato che un uomo – successivamente identificato nell’italiano 55enne e noto perché non nuovo a tali episodi, si era presentato a Viole d’Assisi, pretendendo di parlare con una conduttrice. Nonostante i tentativi di allontanarlo, l’uomo aveva continuato ad insistere fino all’arrivo della Volante.

La conduttrice radiofonica, sentita in merito, ha raccontato agli agenti che più volte il 55enne, di persona o al telefono, aveva tentato di contattarla, con atteggiamenti che le avevano ingenerato uno stato di preoccupazione e paura che l’avevano indotta a modificare le sue abitudini di vita e a chiedere aiuto alla Polizia di Stato. L’uomo è stato allontanato e accompagnato presso la stazione di Assisi dove ha potuto prendere un taxi per ritornare a casa e, una volta acquisita la querela della vittima, anche denunciato per il reato di atti persecutori.