Miss Italia, a Gualdo Tadino la 3^ finale regionale | Madrina Carlotta Maggiorana

Si terrà domani, giovedì 8 agosto, con inizio previsto per le 21.30, in Piazza Mazzini a Gualdo Tadino, la terza Finale regionale del Concorso Nazionale Miss Italia 2019 per la regione Umbria; madrina della manifestazione sarà la reginetta della bellezza italiana Carlotta Maggiorana, Miss Italia 2018.

Alla manifestazione, organizzata dalla Delta Events e promossa dall’amministrazione comunale di gualdese, parteciperanno 30 concorrenti provenienti da varie località dell’Umbria; le miss già detentrici del pass per le finali regionali si contenderanno il prestigioso titolo di Miss Rocchetta Bellezza Umbria 2019, che consentirà l’accesso alle Prefinali Nazionali di Miss Italia 2019 di Venezia-Mestre, dal 26 al 29 agosto. Tutte le altre concorrenti, invece, saranno in gara per aggiudicarsi il titolo provinciale di Miss Rocchetta Bellezza Gualdo Tadino 2019 che garantirà alla vincitrice, e ad altre cinque miss che si classificheranno dal 2° al 6° posto, di partecipare alle prossime finali regionali di Miss Italia 2019 in Umbria.

Le trenta miss, oltre ad effettuare la classica passerella in body istituzionale per le votazioni, presenteranno tre momenti moda dedicati all’abbigliamento pret-a-porter firmato Balù Moda, alla moda mare e ai gioielli Miluna. Presenterà l’evento Margherita Praticò, agente regionale del Concorso, già volto noto di Mediaset ed ex modella internazionale, per la regia di Mario Gori già consulente artistico del Festival di Sanremo e regista di prestigiosi eventi moda. E’ ancora possibile partecipare gratuitamente al Concorso Miss Italia 2019, iscrivendosi on line sul sito internet www.missitalia.it scegliendo l’Umbria quale regione di partecipazione.

