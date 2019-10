Miss Blumare 2019, ecco le finaliste per l’Umbria | Foto

Una 23enne di Marsciano ed una 19enne di Spoleto sono le vincitrici della selezione regionale di Miss Blumare 2019 e a novembre parteciperanno alla finale che si svolgerà a bordo di una nave da crociera.

La finale regionale di Miss Blumare 2019 si è tenuta sabato presso gli spazi del Country House Villa Pieve di Corciano.

Nel 2018 la 11esima edizione del concorso ha visto competere in passerella oltre 2200 ragazze selezionate nelle oltre 220 selezioni in tutte le regioni d’Italia, dinnanzi ad un pubblico di oltre 1.700.000 spettatori. “Miss Blumare 2019” sarà eletta a bordo di “MSC Magnifica”: si salperà alla scoperta delle isole greche il 10 novembre da Venezia per poi toccare i porti di Bari, Olimpia, Santorini, Atene, Corfù, Montenegro, per poi sbarcare a Venezia.

Atmosfere affascinanti e suggestioni uniche saranno di coronamento alla fase conclusiva, che vedrà partecipare le 60 bellezze finaliste provenienti da tutte le regioni d’Italia, tra prove tecniche di valutazione, sfilate e servizi fotografici organizzati a bordo della nave, escursioni e momenti di puro divertimento.

I concorsi provinciali hanno selezionato le partecipanti alle finali regionali, dalle quali sono state elette le 60 ragazze che saliranno a bordo di “MSC” e due arrivano proprio dalla finale umbra di sabato.

All’evento di sabato hanno partecipato 18 aspiranti Miss, che sono state selezionate nelle precedenti cinque tappe di Miss Blumare Umbria.

E’ stata una giuria di esperti – composta dai giornalisti Sandro Allegrini e Donatella Miliani, Annalisa Baldi (Cantante/Presentatrice), Michele Cantarelli (Consulente d’Immagine) Alexio Bachiorri (Reenactor), Valentina Rosati (Fashion Designer), Silvia Buitoni (Food Blogger), Cinzia Verni (Designer Ecochic Corciano), Stefania Rondini (Docente sistema moda G.Bruno), Alessandra Settembre (Personal Trainer), Ernesto Cerquiglini (Modello), Roberta Cardinali (La Riviera Atelier), Anselmo Baraghini (Modello) – a valutare le due vincitrici della serata, che rappresenteranno l’Umbria nella finale nazionale e che quindi hanno vinto la Crociera nella MSC Magnifica dal 10 a 17 Novembre. Questo premio è offerto dall’organizzatore della kermesse la società Premium City, che a giugno del 2019 ha acquisito la concessione per l’Umbria di questo prestigioso concorso di bellezza.

A vincere la selezionale regionale sono Sofia Minchiatti, 23 anni di Marsciano ed Eva Bettini 19 anni di Spoleto.

Euro Sereni, titolare di Premium City, ha, in pochissimo tempo, creato uno staff di professionisti e pianificato le tappe umbre a cui hanno partecipato oltre 60 ragazze, sotto la direzione artistica dell’ex indossatrice e organizzatrice di eventi Laura Cartocci, che, durante la serata, ha presentato anche la sua associazione “Un’idea per la vita” che nasce con l’intento di sensibilizzare, soprattutto le donne, a stili di vita sani e alla prevenzione.

Sabato oltre a Miss Blumare Umbria sono state elette anche Miss Web 2019 Chiara Focaroli 16 anni di Greccio, in provincia di Rieti, con la fascia “Miss Laura Cartocci” tramite un Contest fotografico della pagina Facebook MissBlumare Umbria, e Rebecca Fiorucci 16 anni di Perugia “Miss Villa Pieve” votata direttamente dagli ospiti presenti alla serata di sabato. Queste miss non accederanno alle finali nazionali, ma avranno l’opportunità di essere seguite in un corso di portamento con Laura Cartocci.

La serata è stata condotta dalla giornalista e presentatrice Manuela Marinangeli, mentre la direzione musicale è stata affidata a Gianluca Rastelli.

