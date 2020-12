Mirko Gori vince il titolo Europeo di k-1 - Tuttoggi

Il match della federazione XFC Extreme Fighter Champion si è disputato in Croazia

Domenica 6 dicembre si è disputato il titolo Europeo di k-1, della prestigiosa federazione XFC Extreme Fighter Champion. Ad aggiudicarsi la vittoria è stato l’atleta italiano Mirko Gori, già pluricampione della stessa disciplina.

Quattro sono stati i round disputati contro l’agguerrito avversario ungherese molto più giovane del campione spolentino. Durante il primo round l’atleta ungherese, padrone dei suoi 182 cm di altezza, sfruttando il maggiore allungo, si destreggia sul ring portando a segno vari colpi sul volto di Mirko Gori, 173 cm, aggiudicandosi così il primo round.

Nel secondo round Gori riesce a schivare i colpi del suo opponente, con delle flesso torsioni laterali, accorciando così la distanza e portando a segno dei potenti ganci al corpo dell’avversario, producendo i primi effetti.

Al secondo minuto del quarto round Gori, dopo aver condotto il suo avversario all angolo, sferra una potente e chirurgica ginocchiata al corpo di Hajba, mandandolo K. O. e costringendolo così al ritiro.

Il match si è svolto in Croazia per decisione del Presidente Mondiale della XFC, a causa dell’emergenza Coronavirus in Italia. L’evento internazionale si è svolto a porte chiuse in totale sicurezza e nel massimo rispetto delle normative sanitarie vigenti.