Minorenne scomparsa da casa da ieri pomeriggio, l'appello del padre per ritrovarla - Tuttoggi

I genitori hanno già dato l'allarme alle forze dell'ordine ma alle 11.30 di oggi (21 settembre) non si hanno ancora notizie

E’ scomparsa ieri pomeriggio (20 settembre) da casa e non è più tornata. Si chiama Rebecca, 14enne di Città di Castello (residente in centro storico), e al momento – alle 11.30 di oggi (21 settembre) – non si hanno ancora notizie.

Disperati i genitori, che ovviamente hanno già dato l’allarme alla Polizia tifernate. A quanto pare nemmeno i suoi amici più stretti sembrano averla vista o sentita. Il padre ci ha comunicato che la ragazza ha lasciato pure cellulare e documenti a casa.