Mini rotonda, ecco senso unico in via Pieve delle Rose “Servirà ad attenuare frequenza incidenti”

I veicoli in transito lungo via delle Scienziate, invece, non potranno più svoltare su via Pieve delle Rose in direzione di via Alfonsine, ma in corrispondenza della rotatoria Rita Brunetti – dove sarà installato il segnale di senso vietato all’uscita di Via Pieve delle Rose (vedi foto sotto) – dovranno proseguire lungo la variante Apecchiese.

“La soluzione che abbiamo adottato – spiega l’assessore alla Viabilità Rodolfo Braccalenti – permetterà di attenuare considerevolmente la frequenza degli incidenti sulla mini rotonda tra via Alfonsine e via Pieve delle Rose e di recepire anche le segnalazioni dei residenti circa le problematiche riguardanti la sicurezza stradale collegate all’aumento del traffico e della velocità nel tratto tra via Alfonsine e via delle Scienziate”.

Dopo i sopralluoghi effettuati nella zona, l’istituzione del senso unico di marcia tra le due rotatorie di via Alfonsine e via delle Scienziate è stata decisa dal tavolo tecnico per la viabilità urbana al quale, insieme all’assessore competente, hanno preso parte i responsabili della Polizia Locale e del Servizio Viabilità dell’ente.