Scontro alla "mini rotonda", auto si ribalta su un fianco | Residenti "Punto troppo pericoloso" - Tuttoggi

L'incidente è avvenuto alla rotonda tra via Alfonsine e via Pieve delle Rose, dove periodicamente avvengono sinistri di ogni tipo | Fortunatamente la conducente della Panda ribaltata non è in condizioni gravi

Ennesimo incidente, questa mattina (27 giugno) poco prima delle 8.30, alla “mini rotonda” tra via Alfonsine e via Pieve delle Rose, a Città di Castello. Lo scontro è avvenuto tra una Fiat Panda e una Passat, con la prima che si è ribaltata addirittura su un fianco. Non è ancora chiara la dinamica dell’incidente, concretizzatosi però proprio all’interno della rotonda.

Ad avere la peggio è stata la conducente della Panda, estratta dal veicolo dai vigili del fuoco giunti sul posto insieme ai carabinieri e ad un’ambulanza del 118, che ha trasportato la signora in ospedale. Le sue condizioni, fortunatamente, non sono affatto gravi. Anche se i residenti, presenti in gran numero sul luogo del sinistro, sono tornati a lamentarsi in coro della “pericolosità di questo punto“.