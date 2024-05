Minaccia e maltratta la madre anziana e affetta da demenza: arrestato 59enne - Tuttoggi.info

Il personale della Polizia di Stato unitamente ai Carabinieri della Compagnia di Perugia ha dato esecuzione ad un provvedimento di misura cautelare personale emesso dal G.I.P. del Tribunale di Perugia nei confronti di un 59enne italiano, residente a Perugia, per i reati di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali in danno dell’anziana madre.

L’uomo era già stato sottoposto a procedimento penale per maltrattamenti contro la madre – avvenuti dal mese di febbraio al mese di aprile 2023 – procedimento nel corso del quale gli era stata applicata la misura del divieto di avvicinamento alla persona offesa; il provvedimento veniva revocato nel mese di luglio dello stesso anno a causa di remissione di querela.

L’attuale provvedimento cautelare è dovuto alle molteplici segnalazioni presentate dalla anziana donna e anche dalle segnalazioni delle forze dell’ordine redatte in occasione di diversi interventi presso il nucleo familiare composto dall’indagato e dalla madre, nonché dai molteplici referti medici acquisiti dalla polizia giudiziaria.

Dalle indagini è emerso che l’uomo – per futili motivi e sempre sotto l’effetto di sostanze alcoliche – avrebbe usato violenza nei confronti della donna; sovente quest’ultima veniva aggredita con schiaffi, spintoni dovendo ricorrere sistematicamente alle cure sanitarie. In una occasione la donna – seguita dai servizi sociali in quanto affetta da una lieve demenza senile – era anche stata minacciata di morte, in quanto, al culmine dell’ennesima lite, il figlio l’aveva avvertita che voleva buttarla dalla finestra.

La procura ha chiesto l’arresto per l’uomo e il giudice, vista la “situazione familiare delicata e suscettibile solo di peggioramento” ha deciso per il carcere. L’uomo è ora ospite a Capanne.