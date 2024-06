Mille Miglia, ci sarà anche la Maserati Folgore a guida autonoma - Tuttoggi.info

Mille Miglia, a Orvieto e Amelia si potrà ammirare la Maserati Gran Cabrio Folgore che rientra nel progetto AIDA del Politecnico di Milano

La Provincia di Terni ha concesso il nulla osta per il transito in via sperimentale, previsto per oggi, 14 giugno, di un’autovettura a guida autonoma sulle strade di propria competenza in occasione della 42esima edizione della 1000 Miglia che, per quanto riguarda la provincia di Terni, passerà per Amelia e Orvieto. L’auto autorizzata è una Maserati GranCabrio Folgore e rientra nel progetto “AIDA” (Artificial Intelligence Driving Autonomous) del Politecnico di Milano.



La richiesta è stata avanzata dal Politecnico stesso che ha richiesto al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti il rinnovo dell’autorizzazione alla circolazione su strada pubblica in modalità di guida autonoma ed ha poi rivolto alla Provincia di Terni l’istanza per la relativa autorizzazione a circolare sulle strade gestite dall’amministrazione.



Quella di oggi sarà la quarta tappa della 1000 miglia e toccherà, oltre alle due cittadine della provincia di Terni anche Civita Castellana, Solomeo, Passignano sul Trasimeno, Sinalunga, Asciano, Siena, Radda in Chianti, Prato e San Lazzaro di Savena.



Nel rilascio del nulla osta da parte della Provincia si richiede il rispetto dei requisiti tecnici ed organizzativi che garantiscono la sicurezza ed in particolare la costante e permanente presenza a bordo del veicolo a guida autonoma di un supervisore in grado di assumere sempre il controllo del veicolo.

A questo link il testo integrale dell’ordinanza e le strade interessate https://www.provincia.terni.it/portal/-/-provincia-di-terni-notizie-mille-miglia-nulla-osta-della-provincia-per-il-passaggio-dell-auto-a-guida-autonoma