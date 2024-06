Mille Miglia a Orvieto, percorso e ordinanza per traffico limitato - Tuttoggi.info

Mille Miglia passa per Orvieto, ecco il percorso e l'ordinanza per la disciplina del traffico e la viabilità. Ci saranno anche le Ferrari

Venerdì 14 giugno fa tappa a Orvieto la 42esima edizione della Mille Miglia. La “corsa più bella del Mondo” attraverserà il centro storico secondo il percorso indicato, con una sosta in Piazza del Popolo per il controllo orario. Per garantire il regolare svolgimento della gara di regolarità il Settore Polizia locale e Mobilità ha emesso un’ordinanza che disciplina la sosta, la circolazione e il trasporto pubblico nella giornata di venerdì 14 giugno.

Mille miglia a Orvieto

Oltre 400 equipaggi partecipanti, 33 Paesi nel Mondo rappresentati. Partita oggi da Brescia l’edizione 2024 della Mille Miglia, la “corsa più bella del Mondo” che dall’11 al 15 giugno, con una cavalcata di 2200 chilometri porterà 420 vetture costruite fra il 1927 e il 1957 a percorrere cinque tappe attraverso la Penisola, come da format inaugurato lo scorso anno. A insaporire di epica il tour de force dei gioielli d’epoca sarà l’inusuale percorso in senso antiorario, che rievoca il mito delle prime edizioni della 1000 Miglia di velocità.

Il percorso

Venerdì 14 giugno la 42esima edizione della Mille Miglia arriverà a Orvieto – dopo l’ultimo passaggio nel giugno 2021 – nell’ambito della quarta tappa da Roma a San Lazzaro di Savena. Le prime auto transiteranno nel centro storico intorno alle 8.30 e in Piazza del Popolo si terrà il controllo orario. Sotto il Palazzo del Capitano del Popolo, ad attendere la carovana, anche un’esposizione di auto storiche della Guardia di Finanza in occasione dei 250 anni di fondazione del Corpo.

Questo il percorso che attraverserà la città:

S.S.205 Amerina

S.P 42 dell’Arcone

S.S.71 (Strada di Porta Romana)

Via Alberici

Via Ippolito Scalza II^

Piazza Febei

Via Lorenzo Maitani

Piazza Duomo

Via del Duomo

Via della Costituente

Piazza del Popolo (controllo orario)

Via del Popolo

Viale Carducci

S.S.71 direzione Orvieto Scalo

Strada delle Conce

Via Adige

S.P44 direzione Allerona Scalo

Ferrari

Ad anticipare il convoglio delle auto storiche ci saranno le Ferrari del Tribute 1000 Miglia e le auto Full-Electric della 1000 Miglia Green, mentre in coda troveranno spazio le Supercar e Hypercar iscritte alla 1000 Miglia Experience. Una macchina con robo-driver, condotta anche quest’anno da Matteo Marzotto, percorrerà gran parte del tracciato in modalità guida autonoma nell’ambito del progetto 1000 Miglia Autonomous Drive col Politecnico di Milano. Torna anche la 1000 Miglia Charity a sostegno di Ieo – Women’s Cancer Center, con diverse personalità del mondo dello spettacolo.

Provvedimenti in ordine alla sosta dei veicoli

Dalle 3.00 alle 13.00 di venerdì 14 giugno 2024 e comunque fino al termine della manifestazione, è fatto divieto assoluto di sosta con rimozione dei veicoli nelle seguenti piazze e vie:

Piazza del Popolo;

Piazza Vivaria;

Piazza Duomo;

Via del Popolo, nel tratto compreso tra l’intersezione con Vicolo Corsica e l’intersezione con Via di Loreto;

Piazza Santa Chiara;

Via Ippolito Scalza II^;

Via Adige, nel tratto a senso unico in direzione Sferracavallo

Provvedimenti in ordine alla viabilità dei veicoli

Dalle 07.00 alle ore 13.00 di venerdì 14 giugno 2024 e comunque fino al termine della manifestazione, viene interdetta la circolazione veicolare nelle seguenti vie e piazze:

Piazza Duomo;

Piazza del Popolo;

Piazza Vivaria.

Strada delle Conce con deviazione dei flussi su Strada Dritta del Marchigiano;

Via Adige, da Sferracavallo direzione centro storico;

Via Luca Signorelli;

Via Arnolfo di Cambio ad eccezione dei residenti della zona compresa tra Piazza XXIX Marzo e Via Pecorelli;

Tutti i veicoli provenienti da Via di Loreto saranno deviati a sinistra su Via Ripa Corsica;

Tutti i veicoli provenienti da Via Ripa Corsica saranno deviati a sinistra su Via della Pace direzione Piazza XXIX Marzo;

Via del Duomo;

Corso Cavour (tratto compreso tra il Teatro Mancinelli e la Torre del Moro);

I veicoli adibiti al carico e scarico delle merci in transito lungo Corso Cavour, all’altezza di Piazza Sant’Angelo saranno obbligatoriamente deviati a destra su Via Angelo da Orvieto;

Percorsi alternativi consigliati

da centro abitato di Sferracavallo per il centro storico di Orvieto: P. 56 (Via Tevere) direzione Orvieto Scalo, da Via Giovanni Ciuco svolta a destra su S.S.71 direzione Orvieto

da centro abitato di Sferracavallo in direzione S.S.71 Viterbo: P. 43 (Via Arno) direzione Viterbo

da centro abitato di Orvieto Scalo (rotatoria tra S.S. 205 – S.S. 71) per raggiungere il centro storico di Orvieto: S.71 (Via Sette Martiri), S.S.71 (Strada della Stazione)

da centro abitato di Orvieto Scalo (rotatoria tra S.S. 205 – S.S. 71) direzione Viterbo: S.71 (Via Sette Martiri), S.P.56 direzione Sferracavallo;

Disciplina della circolazione del trasporto pubblico locale durante gli orari 7.30-13.00 di venerdì 14 giugno 2024

Circolare C sospesa a partire dalle 7.30 fino alle 13.00 e comunque fino al termine della manifestazione;

Circolare B e tutte le altre linee in arrivo a Piazza della Repubblica percorreranno in uscita, Via Filippeschi, Via della Cava, Porta Maggiore.

Il testo integrale dell’ordinanza