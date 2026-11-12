Mielinumbria, a Palazzo Trinci torna il dolce weekend tra mercato, degustazioni, show cooking e lab: il programma - Tuttoggi.info

Le api e il miele tornano protagoniste nel cuore di Foligno con la XXVIII edizione di Mielinumbria, la storica festa dell’apicoltura che animerà Palazzo Trinci il 14 e 15 novembre. Un appuntamento consueto per incontrare da vicino i piccoli produttori e i prodotti dell’alveare, che quest’anno raddoppia l’impegno sulla qualità e sulla sostenibilità, ospitando anche la sezione dedicata al miele biologico. Sostenuto dal Comune di Foligno – assessorato al Turismo- l’evento è organizzato dall’Associazione produttori apistici umbri (APAU), in collaborazione con Naturalmiele Terni e Confcooperative Umbria.

Il cuore scientifico e istituzionale: il convegno inaugurale. La due giorni si aprirà sabato 14 novembre (alle 9) con il convegno di alto profilo intitolato “Dalle api al reddito: il futuro dell’apicoltura”. Dopo i saluti istituzionali e l’introduzione dei rappresentanti degli enti promotori, i lavori entreranno nel vivo affrontando le grandi sfide del settore: dall’alveare come osservatorio One Health (con l’Università di Perugia e l’Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie) alla minaccia della Vespa Orientalis e della resistenza della Varroa. Spazio anche alle politiche agricole e comunitarie con gli interventi di Confcooperative, Miele in Cooperativa e del ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste (Masaf), a testimonianza di un settore strategico per l’economia e la tutela dell’ecosistema.

Mostra mercato, degustazioni e visite guidate. Per l’intero weekend Palazzo Trinci ospiterà la mostra mercato dei mieli e dei prodotti dell’alveare, dove sarà possibile acquistare direttamente dai produttori. Il programma offre un ricco calendario di eventi collaterali ad accesso gratuito. Si va dai percorsi sensoriali alle degustazioni guidate, a cura del Panel Test Umbria e del presidente APAU Luca Ciampelli, per imparare a riconoscere le diverse tipologie di miele e le eccellenze del territorio. Largo anche ai laboratori per bambini (“Giocando con polline e miele”), spazi creativi dedicati ai più piccoli (6-14 anni) per realizzare gadget a base di cera d’api e miele. Il momento goloso da non perdere è lo showcooking: sabato pomeriggio i giovani chef della scuola CNOS Fap “Casa del ragazzo” presenteranno una ricetta d’autore dedicata alla cheesecake al miele millefiori e limone. Ad unire gusto e cultura saranno le visite guidate alla città, un itinerario gratuito tra gli antichi mestieri di Foligno (dai funari alle botteghe degli speziali e della seta), promosso dal Comune e curato dall’Associazione Guide Turistiche dell’Umbria. Tutti gli eventi e le iniziative in programma sono ad ingresso libero. Per informazioni più dettagliate sul programma consultare il sito dello stesso Comune al link: https://comune.foligno.pg.it/turismo/mielinumbria e sulle pagine social di Mielinumbria.

GLI APPUNTAMENTI A PALAZZO TRINCI.

Sabato 14 e domenica 15 novembre. Mostra mercato di mieli, prodotti dell’alveare e miele biologico, sabato dalle 9 – 19 e domenica 9 -13 e dalle 15 -19.

Sabato 14 novembre. Il sipario sull’evento si alzerà, alle 9, con il convegno “Dalle api al reddito: il futuro dell’apicoltura”. Ad aprire i lavori sarà Luca Ciampelli, presidente dell’APAU, seguito dai saluti istituzionali di Michela Giuliani, assessore al Turismo del Comune di Foligno, e di Lorenzo Mariani, segretario regionale di Confcooperative Umbria. L’introduzione del dibattito sarà affidata a Beniamino Romildo, presidente della Cooperativa Naturalmiele. La sessione approfondirà le sfide scientifiche e ambientali del settore: la prof.ssa Patrizia Casagrande Proietti (Università degli Studi di Perugia) illustrerà il ruolo dell’alveare come osservatorio One Health, mentre le minacce sanitarie saranno analizzate dal dott. Arrigo Moro dell’IZS Venezie, incentrato sulla resistenza della Varroa, e dal dott. Gennaro Di Prisco (primo ricercatore CNR-IPSP), che affronterà l’emergenza legata alla Vespa Orientalis. Lo sguardo sulle politiche di sostegno alla filiera e sulla nuova PAC vedrà invece protagonisti il dott. Salvatore Macrì della Regione Umbria, Riccardo Terriaca (Miele in Cooperativa) e la dott.ssa Marina Fiori del MASAF. A conclusione della mattinata, alle ore 13.30, spazio al gusto con una degustazione gratuita a posti limitati, un’occasione unica in cui i prodotti dell’alveare si fonderanno con le eccellenze enogastronomiche del territorio umbro.

Dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18 “Giocando con polline e miele”, laboratorio pratico per realizzare un gadget a base di miele e cera d’api, per bambini da 6 a 14 anni. A cura di Naturalmiele, posti limitati, partecipazione gratuita, prenotazione consigliata (cell. +39 375 533 3490 o al desk di Naturalmiele). Dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18, “Percorso degustativo: Quali e quanti mieli esistono?”, degustazione guidata dei principali mieli prodotti in Umbria. Esperienze sensoriali condotte da un assaggiatore professionista. A cura e presso lo stand Panel Test Umbria. Iniziativa libera senza prenotazione. Alle ore 15, visita guidata gratuita “L’officina del Centro del Mondo: come nel passato la sinergia di più mestieri ha reso grande la città di Foligno”. L’itinerario partirà da Piazza San Domenico (attività dei funari e Oratorio del Crocifisso), proseguirà verso le Conce (produzione della seta), Piazza della Repubblica (tradizione tipografica e zecchieri) e si concluderà con l’arte degli speziali. Promossa dal Comune di Foligno, a cura di Associazione Guide Turistiche dell’Umbria, prevede la prenotazione obbligatoria (tel. 0742 354459 – 354165).

Alle 17 e alle 18, Show cooking “Cheesecake al miele millefiori e al profumo di limone”. Giovani chef e ricette al miele: una dimostrazione per scoprire come il miele può trasformare un dolce tradizionale. Partecipazione gratuita, senza bisogno di prenotazione. A cura della scuola CNOS Fap “Casa del ragazzo”.

Domenica 15 novembre. Dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18, “Giocando con polline e miele”, laboratorio pratico per bambini da 6 a 14 anni (a cura di Naturalmiele, prenotazione consigliata al cell. +39 375 5333490). Alle 11:30 e alle 12:30 “Degustazione guidata: Sai riconoscere un buon miele?”, imparare a cogliere le diverse caratteristiche e ad acquisire strumenti pratici per scegliere un prodotto d’eccellenza. L’esperienza sensoriale sarà a cura di Luca Ciampelli (Presidente APAU e degustatore professionista). Iniziativa gratuita, prenotazione consigliata al cell. +39 392 0452172. Dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18, percorso degustativo “Quali e quanti mieli esistono?”, degustazione guidata dei principali mieli umbri a cura di Panel Test Umbria (ingresso libero senza prenotazione). Alle 15:30 e alle 16:30, degustazione guidata “Sai riconoscere un buon miele?”, replica dell’esperienza guidata con Luca Ciampelli, Presidente APAU (prenotazione consigliata al cell. +39 392 0452172).



