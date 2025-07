Michele Pierotti e Franca Cozzari vincono i Daisy Award e Nursing now Italy Award - Tuttoggi.info

Si terrà venerdì 25 luglio 2025, alle ore 11:00, presso la Sala Falcone e Borsellino della Provincia di Perugia la cerimonia di consegna dei prestigiosi premi Daisy Award e Nursing now Italy Awards ai due infermieri umbri che si sono distinti nell’edizione 2024.

La cerimonia è promossa dal CNAI (Consociazione nazionale Associazioni infermieri), l’Associazione infermieristica generalista più longeva e numerosa in Italia. Dal 1949 è affiliata all’International Council of Nurses (ICN), rappresentando ufficialmente il nostro Paese nel più autorevole organismo mondiale dell’infermieristica.

Dal 2021 la CNAI è partner della DAISY Foundation, che conferisce un premio agli infermieri di tutto il mondo che, in qualsiasi contesto assistenziale o professionale, si distinguono per straordinaria dedizione, competenza e umanità. Parallelamente, sono stati istituiti i Nursing Now Italy Awards, nell’ambito dell’omonima campagna globale, per valorizzare e dare visibilità alla professione infermieristica in tutte le sue espressioni: assistenza diretta, formazione, ricerca, docenza e dirigenza.

Ogni anno vengono premiati 50 infermieri italiani, e per l’edizione 2024 due professionisti umbri sono stati insigniti di questo prestigioso riconoscimento. Per il Nursing Now Italy Award si è distinto Michele Pierotti del Presidio Ospedaliero di Gubbio-Gualdo Tadino. Per il DAISY Award Franca Cozzari del Presidio Ospedaliero di Città di Castello.A loro dunque venerdì mattina verranno consegnati ufficialmente i riconoscimenti. Saranno presenti il Presidente della Provincia di Perugia Massimiliano Presciutti, e rappresentanti istituzionali di Regione Umbria, Comuni di Gubbio e Città di Castello.