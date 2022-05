Michele Milli senza palestra da 20 mesi, oggi in Kazakistan con la Nazionale sognando le paralimpiadi - Tuttoggi

Parla l’allenatore Mirco Diarena

Proprio ieri (24 maggio), nella conferenza stampa al Cinema Metropolis per annunciare l’importante appuntamento sportivo di Michele Milli, l’allenatore Mirco Diarena ha voluto chiarire alcune cose: “Ci sono stati imposti degli orari di accesso impraticabili, tipo la mattina, quando bambini (per la scuola) e lavoratori non possono certo allenarsi. Di fatto ci obbligano anche a montare e smontare il tatami (per lasciar spazio agli altri sport), per il quale occorrono più di 7 persone e circa 12 ore. Questi, oltre ad un compenso che prima non c’era e di cui ora non si conosce nemmeno l’entità, sono ‘paletti’ importanti che non rendono possibile quella ‘continuità sportiva’ prevista dal bando da loro vinto. A nostro giudizio dunque la Tiberis è inadempiente verso gli obblighi di quest’ultimo e del contratto che hanno con il Comune di Umbertide e i nostri legali si adopereranno per chiedere che vengano tutelati i nostri interessi”.

“Una volta mi allenai pure in piazza a Montone”

Tornando all’importante annuncio sportivo ieri, a sostenere Milli, c’erano anche tanti amici e colleghi, oltre a Diarena, all’assessore al Bilancio Pier Giacomo Tosti – che ha comunque garantito di “lavorare per giungere alla soluzione di una situazione complessa e spiacevole” e il dirigente del Kodokan Stefano Luchetti. L’atleta azzurro ha poi concluso: “Non è stato certo facile allenarsi in tre palestre ‘rimediate’ per una prova così difficile, specie per gli spostamenti tra Umbertide e Pietralunga. A Montone una volta ci siamo allenati pure in piazza. Ma ciò non vuol dire che, pur essendo una prova non facile, ce la metterò tutta”.