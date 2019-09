Mezzo secolo di vita e nuova sede per “Diamante Danza”

Quando un’attività formativa e culturale compie mezzo secolo di vita significa che, anche per una serie di iniziative che l’hanno resa nota a livello nazionale, ha inciso profondamente nel tessuto sociale della comunità e nel costume del territorio: è questo il senso più alto del 50° anniversario dell’Associazione dedicata alla danza diretta a Città di Castello per lunghi decenni da Alessandra Carmignani.

Oggi, divenuta “Diamante Danza” con Maria Cristina Goracci al coordinamento organizzativo e Francesca Bizzirri alla direzione artistica , celebra questo storico anniversario come meglio non potrebbe, con l’inizio di un ulteriore entusiasmante capitolo che trae forza dal prestigio di una così illustre tradizione: nuova immagine, nuovi corsi e ovviamente nuova sede (Via Collodi), che sarà inaugurata domenica 22 settembre, alle 17, alla presenza delle autorità e di tanti ospiti per festeggiare un eccezionale traguardo e avviare un’ appassionante ripartenza.

