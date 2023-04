Mezzo pesante distrugge tettoia paramassi, chiusa la strada statale Valnerina | Foto - Tuttoggi.info

Sul posto sono presenti anche altri mezzi dei vigili del fuoco ed il personale dell’Anas. I tecnici sono intervenuti al fine di valutare gli interventi necessari a ripristinare la transitabilità in sicurezza. Per la Valnerina ternana si rischiano ripercussioni al traffico per diversi giorni, proprio nel periodo delle festività pasquali in cui il territorio solitamente viene invaso da visitatori.

(modificato alle 16,40)