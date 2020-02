Meteo Weekend, pioggia a partire dalla serata di sabato - Tuttoggi

Umbria

Tempo prevalentemente stabile nelle ore diurne di sabato con nubi sparse ovunque; piogge attese tra la sera e la notte. Instabilità diffusa domenica con fenomeni estesi su tutti i settori via via più intensi tra il pomeriggio e le ore serali, neve anche abbondante oltre 1500-1700 metri.

Italia

Tempo stabile al mattino su gran parte delle regioni settentrionali eccetto in Liguria con deboli piogge, peggioramento in arrivo nel corso della giornata con neve sulle Alpi localmente fino al fondovalle e piogge sparse sui restanti settori.

Cieli poco nuvolosi sia al mattino che al pomeriggio sulle regioni centrali italiane e tempo stabile, piogge in arrivo in serata sulla Toscana e in nottata anche sull’Umbria.

Giornata all’insegna del tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi per nubi alte e stratificate in transito. Precipitazioni assenti su tutte le regioni.

Temperature in lieve calo su tutte le regioni.

