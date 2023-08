Meteo, nuvole e pioggia per martedì 29 agosto - Tuttoggi.info

Temperature minime e massime in generale diminuzione.

Condizioni di tempo instabile in Umbria per gran parte della regione sia al mattino che al pomeriggio dove avremo nuvolosità irregolare in transito associata a piogge e temporali sparsi. Più asciutto tra la sera e la notte.

A livello nazionale, nuvolosità a tratti compatta al mattino con piogge su Liguria, Emilia Romagna e Triveneto. Al pomeriggio fenomeni che persistono sulle regioni di nord-est e sull’Emilia Romagna, variabilità asciutta altrove. In serata insistono le piogge sul Friuli e sulle coste del Veneto, variabile altrove.

Piogge sparse al mattino sulle regioni centrali, più asciutto sulle coste Adriatiche. Al pomeriggio temporali sparsi su Toscana, Umbria e Lazio, asciutto altrove con nuvolosità irregolare. In serata tempo nuovamente asciutto, con cieli irregolarmente coperti.

Al mattino cieli sereni o poco nuvolosi, piogge isolate sulle coste della Campania. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo, con qualche schiarita sulla Puglia. In serata condizioni meteo in prevalenza asciutte, salvo isolati piovaschi sulle coste tra Calabria e Campania.

