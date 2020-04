Meteo 13 aprile, nuvolosità sparsa e peggioramento in serata - Tuttoggi

AL NORD

Molte nubi su tutti i settori con cieli via via sempre più coperti nell’arco della giornata ma senza fenomeni di rilievo. Possibilità di deboli nevicate sulle Alpi centro-orientali oltre i 1400 metri.

AL CENTRO

Variabilità prevalentemente asciutta nella prima parte di giornata con nuvolosità sparsa e locali schiarite. Peggiora in serata a partire dalla Toscana con locali piogge, fenomeni in estensione anche alle rimanenti regioni nel corso della notte.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino e al pomeriggio ampie schiarite sulle zone peninsulari e locali piogge nel nord della Sardegna. Nuvolosità in aumento in serata ma senza fenomeni di rilievo.

Temperature massime in generale calo, minime in rialzo.

Centro Meteo Italiano