Merloni, si torna a parlare della fabbrica

L'evento è organizzato con il contributo della Cgil provinciale di Perugia

Assemblea a Nocera Umbra sul tema della ex Merloni. L’appuntamento, organizzato per oggi alle 16.30 a Palazzo Camilli, in corso Vittorio Emanuele. L’evento è organizzato con il contributo della Cgil provinciale di Perugia. In questa sede sarà presentato un volumetto “Merloni, la grande fabbrica nel piccolo territorio di Nocera Umbra“, curato dal giornalista Alessandro Orfei, con delle interviste ai lavoratori e ai protagonisti della storia della fabbrica.