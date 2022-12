Mercoledì sera senz’acqua in molte vie di Perugia: l’elenco

Umbra Acque effettuerà lavori di manutenzione straordinaria sulla rete idrica di distribuzione

Mercoledì sera senz’acqua in molte vie di Perugia. Umbra Acque informa l’utenza interessata che a causa lavori di manutenzione straordinaria sulla rete idrica di distribuzione dalle ore 22 di mercoledì 14 dicembre alle 06 di giovedì 15 dicembre verrà sospesa l’erogazione idrica nelle seguenti vie del Comune di Perugia:

Via Cortonese; Via Magno Magnini; Via Gallenga; Via Tilli; via Guerra; Via Monte Malbe; Via del Tabacchificio; Strada Santa Lucia; Via della Filanda; Via della Moda; Via Duranti; Via della Tintoria; Via dell’Arcolaio; Via del Tessuto; Via del Ricamo, via dell’Ingegneria, Via Perari; Via Conti; Via Meazza; Via Centova da intersezione con Via Cortonese fino a Via Pontani; Via Firenze; Via Piaggia di Ferro di Cavallo; Via Bandiera; Via Connestabile; Via Marchesi; Via Martiri di Belfiore; Via Giovanni da Verrazzano; Via Eugenio Oliveto; Via Giusti.