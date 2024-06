Mercato delle Gaite: settimana clou verso il gran finale della 35esima edizione dell'evento simbolo della città.

Prosegue senza sosta il calendario di eventi della 35esima edizione del Mercato delle Gaite a Bevagna, uno dei Borghi più belli d’Italia che dà vita alla rievocazione tra le più importanti in Europa, nel settore. Completamente immerso nel periodo storico che celebra con un’attenta ricostruzione filologica la vita quotidiana tra il Duecento e il Trecento, il borgo continua a rapire con i quadri medievali che animano angoli e scorci suggestivi della città e la ricostruzione del mondo delle botteghe dei mestieri riproposti dalle quattro Gaite San Giorgio, San Giovanni, Santa Maria e San Pietro in modo fedele e accorto. Un’atmosfera di festa che cattura il pubblico sempre numeroso, mentre dietro le quinte si sono disputate le gare gastronomiche e dei mestieri.

Le botteghe aperte

Nei prossimi giorni le Botteghe delle Arti, aperte dalle 21 alle 23.30, saranno ancora una volta l’occasione per poter vedere in funzione, grazie ai maestri dell’arte all’opera, macchinari ricostruiti, materie prime e prodotti finiti. Un viaggio accattivante nel mondo del lavoro medievale tra curiosità e antichi saperi. Il tutto accompagnato, lungo le vie e le piazze, da un via vai di artisti di strada, melodie dell’epoca, spettacoli caratteristici e le taverne, aperte tutte le sere, per offrire al pubblico le delizie culinarie tratte dagli antichi ricettari. Sempre aperti, inoltre, punti ristoro con menu legati alla tradizione.

Chiusura il 30

Giovedì 27, dalle 21, lungo le vie del borgo “Li prodigi dello bagatto” di Messer lo Stramagante e “Musica vagans” dei Trobadores. Per consultare il programma completo degli eventi che andranno avanti fino al 30 giugno, serata finale della manifestazione, visitare il sito ufficiale del Mercato delle Gaite www.ilmercatodellegaite.it

Per informazioni, prenotazioni e biglietti telefonare ai numeri 0742 361847 – 335 5977629.