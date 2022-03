Mercato delle Gaite, Giuseppe Proietti nuovo Podestà

Nuovi impegni su comunicazione e promozione e nuovi spazi da ottenere

Il popolo delle Gaite, attraverso i Consoli e i Consigli delle quattro Gaite, si è espresso, durante l’assemblea del 18 marzo, all’unanimità per il nuovo Podestà Giuseppe Proietti.

Gli impegni futuri

“Un programma ambizioso, tra rinnovamento e tradizione, ma anche un nuovo rapporto con la città e tutto il popolo di una delle più importanti manifestazioni del panorama regionale e non solo. Sono stati anni difficili, ha detto Proietti ringraziando il Podestà uscente Claudio Cecconi e le quattro Gaite, in cui però l’Associazione non si è mai fermata, anzi è riuscita a mantenere viva l’attenzione e la passione cittadina e dei molti affezionati, nonostante le restrizioni dovute alla pandemia. “Ci aspetta un triennio fondamentale per consolidare il prezioso patrimonio umano e culturale dell’Associazione, ma sarà anche un banco di prova per portare nuove energie e rilanciare la Manifestazione oltre il già consolidato successo. In particolare verrà dedicata maggiore attenzione alla comunicazione e promozione, al potenziamento dell’Ente, all’acquisizione di nuovi e più adeguati spazi, al sostegno del circuito dei Mestieri Medievali“.

Il rapporto sempre più sinergico

In conclusione l’auspicio del nuovo Podestà è stato che si possa realizzare un rapporto sempre più sinergico, collaborativo e costruttivo con tutta la città, per affermare chiaramente e in modo condiviso quanto evocato da più parti in questi anni: “Bevagna città del Mercato delle Gaite”.

Le date

Tutti all’opera dunque in vista della Primavera Medievale, in calendario dal 22 al 25 aprile, e per l’edizione 2022 del Mercato delle Gaite, programmata dal 15 al 26 giugno.