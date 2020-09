Mercato delle Gaite, la stagione chiude con il Convivio

Ultimo atto per il Mercato delle Gaite 2020, in una stagione difficilissima per il Covid e le restrizioni da esso causate. Ecco che, dopo l’edizione online eXtraordinaria e la mostra sui mestieri, per chiudere il bellezza si torna in presenza. Così sabato 12 settembre è previsto l’appuntamento con ‘A cena con il podestà‘, un convivio del Mercato delle Gaite, per il Mercato delle Gaite. I protagonisti saranno 180 volontari, in costume, che si cimenteranno in una vera rappresentazione che sarà trasmessa online.

“Il Mercato ha cambiato il volto di Bevagna”

“Avremmo voluto fare il Mercato, che porta migliaia di visitatori. È una ricchezza che offriamo e che è immagine di un paese che fa una rievocazione, puntando sulla qualità – ha detto il sindaco Annarita Falsacappa – Negli anni il mercato ci ha portato a modificare quello che siamo, da vocazione agricola a vocazione turistica e per questo dobbiamo moltissimo ai volontari che in questi 30 anni hanno cambiato il volto del nostro paese“. Il banchetto, per il terzo anno consecutivo, è finanziato dai fondi del Psr.

“Convivio a porte chiuse e online”

“Ci sarà massima attenzione a tutte le precauzioni e alle normative previste– ha detto il Podestà Claudio Cecconi – con tavoli distanziati di oltre due metri e un banchetto a porte chiuse. Anche noi faremo misurare la temperatura all’entrata. Si firmeranno auto dichiarazioni. La cucina sarà affidata a Filippo Artioli, bevanate che mette in mostra la sua bravura con il ricettario del 400. E’ stata un’estate diversa, ma abbiamo voluto dare un segnale, anche in un momento di difficoltà estrema, perché queste realtà sono il petrolio dell’Umbria“.