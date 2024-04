Mercatino Terni "E l'ombra? Era meglio La Passeggiata" - Tuttoggi.info

Mercatino Terni, alcuni commercianti lamentano la totale assenza di ombra nell'area dell'ex mattatoio "Come faremo in estate?"

Corso del Popolo, Passeggiata, stadio, il mercatino del mercoledì è stato nomade a Terni e, secondo alcuni ambulanti, dovrebbe ancora cambiare ‘casa’. Con la bella stagione alle porte, infatti, si pone un problema che, forse, fino a questo a momento non è stato preso in considerazione, cioè la totale assenza di zone di ombra nello spazio adibito alle postazioni. “La nostra clientela – spiegano a TO alcuni ambulanti – non è giovanissima e con l’arrivo dell’estate sarà un problema la totale assenza di ombra. Il rischio è che alle 11.00 i clienti già non verranno più per il caldo. Qui intorno ci sono alcune attività commerciali dotate anche di aria condizionata, ma la nostra zona sarà esposta totalmente al sole. Specialmente gli anziani già tendono a venire presto adesso, figuriamoci con il caldo torrido che ci attende questa estate. Anche per noi che saremo qui esposti al sole cocente non sarà certo piacevole”.

Mercatino, problema conservazione cibi

Un’altra questione sollevata da alcuni dei commercianti del mercatino è quella relativa alla conservazione dei cibi: “Con le alte temperature sarà un problema anche la conservazione di alcuni cibi – spiegano gli esercenti – noi ci attrezziamo e siamo preparati a gestire la situazione, ma in alcuni casi la totale assenza di ombra potrebbe essere un problema. Vedremo come andranno le cose, ma non era meglio La Passeggiata? Ideale perché in centro, con la giusta ombra e comoda un po’ per tutti”.