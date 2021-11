Mercatini di Natale a Monteleone di Spoleto dal 4 all'8 dicembre - Tuttoggi

"Mercatini di Natale e Mercato del Farro DOP e dei prodotti tipici di montagna" si svolgerà a Monteleone di Spoleto dal 4 all'8 dicembre 2021.

“Mercatini di Natale e Mercato del Farro DOP e dei prodotti tipici di montagna”: è questo il titolo dell’evento in programma a Monteleone di Spoleto dal 4 all’8 dicembre 2021.

Un’occasione per conoscere il territorio e divertirsi con i più piccoli, con gli amici, con tutta la famiglia; un viaggio per immergersi in un’atmosfera di luci, forme, colori e sapori, per scoprire le rarità e le tradizioni della montagna.

Mercato del Farro, Mercatini di Natale e non solo

Nello specifico, sabato 4 e domenica 5 dicembre, dalle 11.00 alle 19.00, tra Piazza Regina Margherita e Piazza del Plebiscito si potranno visitare il Mercato del Farro DOP di Monteleone di Spoleto e i Mercatini di Natale ad Alta Quota. La cerimonia di inaugurazione, alla presenza delle autorità locali e regionali, comincerà alle ore 13.00 di sabato 4. Sempre dalle 11.00 alle 19.00, poi, sarà possibile visitare la mostra “Surrealismo Contemporaneo” presso il Museo della Biga, a cura del professor Luca Filipponi e dell’architetto Gina De Grandis; oltre a ciò l’esposizione di pittura di Marianna Carmignani, in via V. Emanuele II, la mostra fotografica “La lana, il cotone, il lino, la seta”, i costumi rinascimentali di Monteleone di Spoleto, e la mostra fotografica “Ritorno alla Memoria. Luoghi, architetture e persone”, di Angelo Perleonardi.

Musica, cultura, sartoria e spettacoli col fuoco

Tra le iniziative collaterali previste per la giornata di sabato 4 si segnalano: la tavola rotonda “Questioni di Lana Caprina: verso il nuovo PSR”, al teatro civico Innocenzi alle ore 11.00, con la partecipazione di docenti, esperti e professionisti del mondo universitario; “Note musicali ad alta quota”, uno spettacolo musicale itinerante di musica antica e rinascimentale per le vie del borgo di Monteleone di Spoleto, a partire dalle 15.00; il laboratorio di sartoria storica, presso piazza del Plebiscito, “L’evoluzione stilistico-sartoriale della gonnella femminile dal 1300 al 1500”, di Isabella Cola; e ancora “Maktub”, uno spettacolo di danza col fuoco in piazza del Mercato alle ore 18.00.

Presentazione del “Cammino Minerario” e trekking da Monteleone al Ponte delle Ferriere

Per domenica 5, invece, sono tante le iniziative all’insegna della cultura e del divertimento. Alle ore 10.30, presso il Teatro Civico, si svolgerà la Presentazione del “Cammino Minerario”, a cura del Dottor Lena. Seguirà, alle ore 12.00, l’inizio del percorso sul “Cammino Minerario”, un’ escursione da Monteleone di Spoleto a Ponte delle Ferriere per illustrare la storia delle attività estrattive dell’area e delle ferriere papali.

In primo piano anche l’arte e la musica

Alle ore 12.30, inoltre, si terrà l’esibizione del corpo bandistico “Carlo Innocenzi”, che introdurrà alla tradizionale benedizione del farro di San Nicola. Dalle Ore 15.00 “Note musicali ad alta quota”, uno spettacolo musicale itinerante di musica antica e rinascimentale per le vie del borgo; e in piazza Fuori Porta l’inaugurazione della mostra di scultura “in Arte”.

Alle 15.30, infine, con partenza dal Museo della Biga, un trekking urbano alla scoperta di Monteleone di Spoleto, sotto la guida dell’architetto Gina De Grandis.