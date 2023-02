Menotre prosciugato a Serrone. Il sindaco chiama i Carabinieri

Zuccarini: "Quella situazione rischia di compromettere l'ecosistema"

Occhi puntati sulla situazione dei fiumi di Foligno, dopo un’estate di grande caldo e un periodo in cui le perturbazioni hanno fatto temere il peggio sul fronte delle esondazioni. Così mercoledì 15 febbraio il sindaco Stefano Zuccarini è intervenuto in prima persona sulla situazione, richiedendo anche un intervento dei Carabinieri “per verificare la situazione nel tratto Casenove – Serrone, ove l’alveo risulta completamente prosciugato, rischiando di compromettere l’ecosistema fluviale“.

L’esposto del sindaco

“Già in passato – ha detto Zuccarini – ho inviato esposti ai Carabinieri del Nucleo Forestale, all’Arpa, ai competenti uffici ed enti, nonché alla Procura della Repubblica, per denunciare simili episodi. Andremo sino in fondo per risolvere annose problematiche legate a captazioni e prelievi. Da un lato proseguiamo la costante opera di riqualificazione del Menotre, dell’altro teniamo alta la guardia per la sua massima tutela, in piena sinergia con le realtà del territorio e la sezione di Legambiente”.