Meno imprese, ma più strutturate: l’opportunità di Industria 5.0

Cna chiede alla Regione azioni per abbattere il costo del denaro, Fioroni annuncia tra giugno e luglio le nuove misure

Meno imprese (-3,2%) nel manifatturiero in Umbria negli ultimi quattro anni. Ma più strutturate e con un maggior numero di addetti (+5%). A fotografare i cambiamenti in atto nella manifattura umbra è l’indagine che Cna ha commissionato al Centro studi Sintesi, presentata da Francesca Tasselli, responsabile regionale della Comunicazione Cna.

Un cambiamento che si evidenzia anche nella tipologia di imprese: calano quelle micro (-4,2%), ma aumentano quelle di medie e grandi dimensioni (+12%). Anche se quasi il 55% degli occupati è ancora assicurato dalle micro e piccole imprese.

Ma soprattutto, cresce il peso del manifatturiero nell’economia regionale: nel 2023 è il settore che ha assicurato il 22,2% del valore aggiunto. Garantendo un’occupazione di qualità e stabile, ha sottolineato Giampaolo Cicioni, presidente Cna Produzione Umbria.

Un settore che per strutturarsi ancora, e soprattutto per aumentare la propria competitività, guarda al pacchetto statale Industria 5.0 (che ora finanzia anche gli investimenti di efficientamento energetico oltre a quelli per la transizione digitale). Per il quale si attendono i decreti attuativi, ha spiegato l’esperto dei servizi innovativi Cna, Paola Sorbi.

Poiché lo strumento prevede che le imprese anticipino l’intero costo dell’investimento, sul quale poi chiederanno il credito d’imposta, il responsabile di Cna Produzione, Francesco Vestrelli, ha chiesto all’assessore regionale allo Sviluppo economico Michele Fioroni, che ha partecipato alla presentazione dello studio, misure regionali che aiutino le imprese ad abbattere i costi della garanzia e i costi d’interesse.

L’assessore ha spiegato che la logica della Regione è quella di integrare le misure statali. E pr questo si interverrà non solo per aiutare le imprese che investono ad abbattere i costi di interesse, ma anche per favorire l’accesso al credito.

Le misure, ha annunciato, sono previste per giugno – luglio. Con la priorità di andare a scorrimento delle graduatorie per coloro che non hanno avuto accesso agli aiuti.

