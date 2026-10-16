Memorial “Luca Palmerini”, Gubbio protagonista del basket giovanile. Tre atleti e due allenatori eugubini nella selezione umbra - Tuttoggi.info

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Memorial “Luca Palmerini”, Gubbio protagonista del basket giovanile. Tre atleti e due allenatori eugubini nella selezione umbra

Redazione

Memorial “Luca Palmerini”, Gubbio protagonista del basket giovanile. Tre atleti e due allenatori eugubini nella selezione umbra

Ven, 16/10/2026 - 07:49

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Dal 16 al 18 ottobre Gubbio e Gualdo Tadino ospiteranno il Memorial “Luca Palmerini”, prestigioso torneo interregionale Under 15 maschile e femminile inserito nel programma Academy Italia della Federazione Italiana Pallacanestro. Una manifestazione di alto livello che porterà nel territorio alcune delle migliori promesse della pallacanestro giovanile italiana, con la partecipazione di otto rappresentative regionali per ciascun torneo e la presenza di figure di spicco del movimento cestistico nazionale, tra cui Gigi Datome e Salvatore Trainotti.

Per il Basket Gubbio sarà un appuntamento particolarmente significativo, che testimonia il valore del lavoro svolto quotidianamente in palestra, sia sul fronte della crescita degli atleti sia nella formazione dei tecnici. La rappresentativa umbra potrà infatti contare su una significativa presenza eugubina, a partire dallo staff tecnico, nel quale sono stati inseriti Filippo Minelli, classe 2002, e Antonio Flamini, classe 2004, due giovani allenatori della società biancoblù.

A rappresentare il Basket Gubbio sul parquet sarà invece Pietro Vannini, convocato tra i dodici atleti che comporranno il roster ufficiale dell’Umbria. Nell’elenco delle riserve figurano inoltre Tommaso Mengoni e Giovanni Cicognola, altri due giovani cestisti eugubini pronti a dare il proprio contributo in caso di necessità. Tutti e tre sono cresciuti nel settore giovanile del Basket Gubbio e militano attualmente nel campionato Under 15 Eccellenza, un percorso che conferma l’impegno della società nella valorizzazione dei talenti locali e nella loro crescita sportiva.

Il torneo maschile vedrà in campo Umbria, Campania, Abruzzo, Sardegna, Valle d’Aosta, Lazio, Puglia e Veneto, mentre nella competizione femminile si confronteranno Umbria, Lazio, Campania, Marche, Abruzzo, Puglia, Toscana e Veneto. Le partite si disputeranno tra il CVA San Marco e la Palestra Polivalente di Gubbio e il Palasport di Gualdo Tadino, con il via alle gare venerdì 16 ottobre.

Il Basket Gubbio accoglie con soddisfazione questa manifestazione, che rappresenta un’importante occasione di confronto per i giovani atleti e per gli allenatori, oltre che una vetrina per il movimento cestistico del territorio. La presenza di cinque rappresentanti della società nella delegazione umbra è motivo di orgoglio e conferma l’importanza di investire con continuità nel settore giovanile, accompagnando ragazzi e tecnici in un percorso di crescita che va oltre il risultato sportivo.


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