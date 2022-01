Medaglia d'Onore alla memoria all'eugubino Giuseppe Baldinelli - Tuttoggi

Fu catturato e sottoposto a lavoro coatto dai tedeschi tra il '43 e il '45, il riconoscimento è stato consegnato alla figlia Gemma in Prefettura

E’ stata consegnata a Gemma Baldinelli, giovedì mattina (27 gennaio) in Prefettura, a Perugia, la Medaglia d’Onore conferita dal Presidente della Repubblica alla memoria del padre Giuseppe, nato a Gubbio nel novembre 1911 e internato a Wulfrath, Renania Settentrionale (Germania), dal 12 settembre 1943 all’8 maggio 1945.

Militare, fu catturato dai tedeschi e sottoposto a lavoro coatto per la realizzazione di trincee e nella costruzione di bunker. Baldinelli lavorò anche in cementifici per la realizzazione di materiali di costruzione.

A consegnare la medaglia alla figlia Gemma (al centro nella foto), durante la cerimonia ufficiale che ha visto protagonisti altri dieci cittadini della Provincia di Perugia, è stata la vicesindaco del Comune di Gubbio Alessia Tasso.