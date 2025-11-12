 Medaglia d’argento per Tommaso Fava del Kodokan Samurai Spello alla European Open Cup - Tuttoggi.info
Centro Commerciale Torna ai Servizi

Medaglia d’argento per Tommaso Fava del Kodokan Samurai Spello alla European Open Cup

Redazione

Medaglia d’argento per Tommaso Fava del Kodokan Samurai Spello alla European Open Cup

Mer, 12/11/2025 - 13:48

Condividi su:

Nuova categoria, stessa fame di vittoria. Tommaso Fava, talento del Kodokan Samurai Spello, ha conquistato una splendida medaglia d’argento alla European Open Cup di Conegliano, confermandosi tra i migliori judoka italiani anche nella nuova classe dei 100 kg.

Il ventunenne atleta umbro, passato da poco dai 90 kg ai 100 kg, ha dimostrato di non soffrire affatto il salto di peso, anzi: in Veneto ha messo in mostra una condizione fisica eccellente e una maturità tattica che lo proiettano tra i protagonisti del panorama internazionale. Il suo percorso è stato di altissimo livello. Dopo aver superato l’inglese Gregory, il tedesco Bischoff e il macedone Pantic, Fava ha ceduto soltanto in finale al francese Dramier, al termine di un incontro combattutissimo. Un argento che vale come un successo pieno, soprattutto perché ottenuto in una competizione di livello europeo e nella prima grande uscita nella nuova categoria.

«È stata una gara molto intensa – ha dichiarato il giovane spellano – ma ho sentito buone sensazioni fin dal primo incontro. La categoria è diversa, ma mi sto adattando bene e credo di poter dire la mia anche qui». L’argento di Conegliano arricchisce ulteriormente la bacheca di Fava, che negli ultimi anni ha collezionato titoli e medaglie in campo nazionale e internazionale. Ora l’obiettivo è già fissato: i Campionati Italiani Assoluti, dove il judoka del Kodokan Samurai Spello non nasconde la sua ambizione di puntare al gradino più alto del podio. Il judo umbro guarda a lui con orgoglio e speranza: Tommaso Fava, ancora una volta, dimostra che determinazione, lavoro e talento possono portare l’Umbria sul podio d’Europa.

Condividi su:

ACCEDI ALLA COMMUNITY
Leggi le Notizie senza pubblicitàABBONATI
Scopri le Opportunità riservate alla Community

in Italia

TOP della Settimana

Città di Castello
In bici elettrica con armi e droga, non si ferma all’alt, cade e finisce in ospedale | Arrestato 64enne
Città di Castello
Falso corriere in fuga con 230mila euro di merce, camion con targa contraffatta fermato lungo E45

Nei dintorni

Assisi

La biblioteca comunale di Assisi porta le letture nelle frazioni: il programma

Spoleto

Il libro ritrovato: sabato si presenta il libro “Appunti di vita vissuta” di Dante Burli

Spoleto

Aggressione in piazza Vittoria, denunciato 36enne: spaccata bottiglia in testa a spoletino

in umbria

gli ultimi pubblicati

Star Bene

D’Alba (Federsanità): “Responsabilità e collaborazione a difesa del Ssn”
Ultim'ora Italia

Ballando, Todaro attacca Carolyn Smith. Lei replica: “Non voglio umiliare nessuno”
Ultim'ora Italia

Come accarezzare i gatti, ecco la ‘ricetta’ infallibile per farsi amare
Ultim'ora Italia

Arezzo, tragedia all’asilo nido: bimbo muore mentre gioca all’aperto

L'associazione culturale TuttOggi è stata premiata con un importo di 25.000 euro dal Fondo a Supporto del Giornalismo Europeo - COVID-19, durante la crisi pandemica, a sostegno della realizzazione del progetto TO_3COMM

"Innovare
è inventare il domani
con quello che abbiamo oggi"
Lascia i tuoi dati per essere tra i primi ad avere accesso alla Nuova Versione più Facile da Leggere con Vantaggi e Opportunità esclusivi!


    trueCliccando sul pulsante dichiaro implicitamente di avere un’età non inferiore ai 16 anni, nonché di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali come reperibile alla pagina Policy Privacy di questo sito.

    "Innovare
    è inventare il domani
    con quello che abbiamo oggi"
    Grazie per il tuo interesse.
    A breve ti invieremo una mail con maggiori informazioni per avere accesso alla nuova versione più facile da leggere con vantaggi e opportunità esclusivi!