Mazzoleni – Inzaghi, il Var toglie e il Var regala VIDEO

Nove mesi fa la furia del Benevento per la chiamata al Var costata la sfida salvezza in A contro il Cagliari, ora il silenzio nella partita contro il Perugia

Strano incrocio, a distanza di 9 mesi, tra Mazzoleni al Var e Filippo Inzaghi. Il maggio del 2021, quando Inzaghi sedeva sulla panchina del Benevento, in Seria A, fu Mazzoleni a richiamare l’arbitro Doveri che aveva assegnato il rigore per la Strega nella sfida salvezza contro il Cagliari. Decisione del campo ribaltata dopo il check, gli isolani passano al Vigorito a due giornate dalla fine di un campionato che vedrà il Benevento retrocedere in B.

Martedì a Brescia Inzaghi, sulla panchina delle Rondinelle, ha ritrovato Mazzoleni al Var, questa a supporto dell’arbitro Miele. In una gara vinta dal Brescia in rimonta sul Perugia rimasto in 10 dopo mezz’ora di gioco. A bruciare, per gli umbri, è il mancato richiamo dell’arbitro Miele in tre episodi, tra cui il fallo fischiato al 94′ in area a Matos, mentre il pallone è stato toccato in realtà con la mano da Bertagnoli. Tutto regolare per Miele, niente segnalare da Mazzoleni al Var.

Perugia che, tra l’altro, tre giorni prima proprio contro il Benevento si era visto assegnare un rigore contro, risultato decisivo, con l’arbitro Abbattista richiamato dal Var dopo che aveva fischiato la fine del primo tempo.

Mazzoleni e Inzaghi, strano incrocio: il Var toglie, il Var regala…