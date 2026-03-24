 Maxi incendio a Fabro vicino all'autostrada, intervento in corso | FOTO - Tuttoggi.info
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Maxi incendio a Fabro vicino all’autostrada, intervento in corso | FOTO

Redazione

Maxi incendio a Fabro vicino all’autostrada, intervento in corso | FOTO

Mar, 24/03/2026 - 20:17

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Vasto incendio nella zona di Fabro sviluppatosi in prossimità del km 437 dell’autostrada poco prima delle 16 di martedì 24 marzo.

Le fiamme hanno camminato velocemente, direzione nord verso Fabro. Sul posto le squadre dei Vigili del Fuoco partite dal distaccamento di Orvieto quella di Montepulciano e una da Terni. Necessario anche l’intervento aereo di un elicottero VVF Al momento il fronte è in territorio impervio e copre una larghezza di cica 500 metri per 200. Per i pompieri non sembra si possa domare da terra, sie non sono esclusi ulteriori interventi domattina se ci saranno ancora fiamme. Richiamato anche personale in straordinario.

Sul posto anche i volontari di protezione civile di Orvieto e i Carabinieri.

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