Maxi controlli dei Carabinieri a Narni e Amelia, elicottero in volo - Tuttoggi.info

Maxi controlli dei Carabinieri nel Narnese e nell'Amerino: impegnati 24 pattuglie e 52 militari. Controllati 172 veicoli e 207 persone

I Carabinieri della Compagnia di Amelia, negli ultimi giorni, hanno eseguito quattro servizi di controllo straordinario del territorio, in diverse fasce orarie, mirati alla prevenzione ed al contrasto dei reati predatori. L’attività ha interessato tutto il territorio amerino ed in particolar modo le giurisdizioni delle Stazioni Carabinieri di Amelia, Narni e Narni Scalo, con relative frazioni, con la collaborazione, nella giornata di mercoledì, anche di un equipaggio del Nucleo Elicotteri Carabinieri di Roma Urbe per il presidio dall’alto.

Nell’ambito di tale servizio, in cui sono state impiegate, complessivamente, 24 pattuglie e 52 militari, sono stati controllati 172 veicoli, identificate 207 persone, di cui 9 stranieri e comminate 3 sanzioni al C.d.S., tra cui una per mancanza di copertura assicurativa ed una per revisione scaduta.

Maxi controlli dei Carabinieri a Narni e Amelia

Nel corso dell’attività i Carabinieri della Stazione di Giove hanno deferito in s.l. per guida in stato di ebbrezza un 27enne, incensurato, che, nella notte tra venerdì e sabato scorsi, è stato sorpreso al volante di un’utilitaria con un tasso alcolico superiore di oltre 3 volte ai limiti di legge. Per lui, oltre alla denuncia, è scattato anche il ritiro della patente di guida.

Altre 2 persone sono state invece segnalate in qualità di assuntrici da personale dell’Aliquota Radiomobile del NORM: un 19enne, controllato la notte tra venerdì e sabato scorsi in Amelia e trovato in possesso di poco meno di due grammi di cocaina ed un 24enne, fermato a Narni nella notte tra domenica e lunedì a bordo di un’autovettura e trovato in possesso di poco meno di 5 grammi di hashish.

Questi servizi di controllo straordinario verranno attuati, anche nelle prossime settimane, nell’intero territorio della provincia.

Per prevenire i reati predatori, tutelare la propria abitazione/attività commerciale ed accrescere la sicurezza percepita, i Carabinieri consigliano inoltre di adottare alcuni semplici accorgimenti: